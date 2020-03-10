Жителей российского региона привлекут к нацпроекту «Культура»

10 марта 2020     13
Жителей российского региона привлекут к нацпроекту «Культура»

Власти Ульяновской области объявили о запуске недели национального проекта «Культура», в рамках которой жителей региона познакомят с результатами работы по нацпроекту и вовлекут в его дальнейшее развитие. Об этом сообщается на сайте правительства области.

«В 2020 году благодаря реализации нацпроекта “Культура” будут построены два дома культуры в селах Никольское-на-Черемшане Мелекесского района и Красный Яр Чердаклинского района, модернизированы семь библиотек, оснащены музыкальными инструментами и оборудованием четыре учреждения культуры», — поделился планами губернатор области Сергей Морозов.

Отмечается, что неделя нацпроекта «Культура» будет включать деловую программу с обсуждением итогов 2019-го и планов на 2020 год, осмотр хода строительства новых учреждений, концерты, семинары и практикумы.

Тематические мероприятия пройдут на территории региона с 10-го по 15 марта. В частности, в области запланированы концерты в рамках 58-го международного музыкального фестиваля «Мир, Эпоха, Имена…», состоится второй региональный фестиваль «Архивный хронограф», пройдет «Шестая музейная неделя».

На проведение нацпроекта «Культура» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка кинолент на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.

Источник: Лента.Ру

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