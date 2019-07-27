Жителей трех сел эвакуируют из пострадавшего от паводка района Приамурья

27 июля 2019     24
Жителей трех сел эвакуируют из пострадавшего от паводка района Приамурья

Жителей трех сел эвакуируют из Мазановского района Амурской области из-за паводка. Об этом в субботу, 27 июля, сообщили в главном управлении МЧС России по Амурской области.

«Проводится эвакуация населения из сел Угловое, Путятино и Таскино Мазановского района, расположенных вдоль реки Селемджи. Эвакуированные доставляются в пункты временного размещения, некоторые приняли решение разместиться у родственников», — сказано в сообщении.

Ранее в субботу в региональном главке МЧС сообщили об эвакуации 980 человек из наиболее пострадавших от паводка Мазановского и Селемджинского районов.

Кроме того, по данным «Интерфакса», из-за паводка в Приамурье раньше времени закрываются смены в детских лагерях «Красный Яр» и «Колосок». В региональном правительстве сообщили, что в данный момент безопасности детей ничто не угрожает, их вывоз — превентивная мера.

Ранее 27 июля сообщалось, что паводок подтопил 103 воздушные линии электропередачи в Амурской области. Ради безопасности населения подтопленные села отключены от электроснабжения.

Источник: Газета Известия

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