Жителей трех сел эвакуируют из пострадавшего от паводка района Приамурья

Жителей трех сел эвакуируют из Мазановского района Амурской области из-за паводка. Об этом в субботу, 27 июля, сообщили в главном управлении МЧС России по Амурской области.

«Проводится эвакуация населения из сел Угловое, Путятино и Таскино Мазановского района, расположенных вдоль реки Селемджи. Эвакуированные доставляются в пункты временного размещения, некоторые приняли решение разместиться у родственников», — сказано в сообщении.

Ранее в субботу в региональном главке МЧС сообщили об эвакуации 980 человек из наиболее пострадавших от паводка Мазановского и Селемджинского районов.

Кроме того, по данным «Интерфакса», из-за паводка в Приамурье раньше времени закрываются смены в детских лагерях «Красный Яр» и «Колосок». В региональном правительстве сообщили, что в данный момент безопасности детей ничто не угрожает, их вывоз — превентивная мера.

Ранее 27 июля сообщалось, что паводок подтопил 103 воздушные линии электропередачи в Амурской области. Ради безопасности населения подтопленные села отключены от электроснабжения.

Источник: Газета Известия