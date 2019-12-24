Жители бывшей столицы ИГ впервые пообщались с российскими журналистами

24 декабря 2019     10
Жители бывшей столицы ИГ впервые пообщались с российскими журналистами

Жители сирийского города Ракка, который считается бывшей столицей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) пообщались с российскими журналистами, впервые посетившими город в сопровождении военнослужащих. Об этом сообщает РИА Новости.

Оставшиеся в Ракке жители отметили нехватку продовольствия и воды, сложности с работой. Они открыли магазины вдоль главной дороги города, но никто в них не заходит. Местная жительница по имени Аиша рассказала, что город превратился в свалку и сирийцы устали в нем жить. Она добавила, что у нее много детей, которые хотят жить в мире. Другой сириец по имени Омар заявил, что везде до сих пор боеприпасы, на улицах лежат гранаты. Освещения и блокпостов в городе тоже нет.

9 декабря российские военнослужащие вошли в город Ракка и раздали две тысячи продовольственных наборов. Сообщалось, что при освобождении города была полностью уничтожена его инфраструктура.

Ракка была захвачена террористами весной 2013 года, а в 2014-м ее провозгласили столицей ИГ. Из-за этого из города бежали более 250 тысяч жителей. В октябре 2019 года в Ракку вошли передовые отряды сирийской армии.

Источник: Лента.Ру

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