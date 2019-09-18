Жители Крыма смогут по-новому снимать наличные

Жители Крыма смогут снимать наличные с банковских карт на кассах магазинов. Об этом «Известиям» рассказал руководитель службы по защите прав потребителей Центробанка Михаил Мамута.

По его словам, сроки запуска услуги в регионе будут зависеть от готовности банков, которые участвуют в эксперименте по повышению финансовой доступности. Для Крыма разработана специальная дорожная карта эксперимента.

Эксперт РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко считает, что снятие наличных на кассах магазинов будет востребовано на полуострове, поскольку в Крыму недостаточно банкоматов. Кроме того, большинство покупок местные жители совершают за наличный расчет.

В свою очередь, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов предполагает, что банки будут стремиться увеличить объем безналичных платежей, поскольку так легче контролировать рынок.

Сейчас в Крыму работают семь банков: «Севастопольский Морской Банк», «Черноморский банк развития и реконструкции», «Российский национальный коммерческий банк» (РНКБ), Генбанк и «Индустриальный Сберегательный Банк». Все они находятся под санкциями.

Источник: Лента.Ру