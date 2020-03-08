Жители России смогут увидеть суперлуние 10 марта

Жители России в ночь на вторник, 10 марта, смогут увидеть суперлуние. Об этом в воскресенье, 8 марта, сообщает REGNUM.

Суперлуние — фаза луны, в которой она находится на максимально близком расположении естественного спутника к Земле.

По данным агентства, максимально близко к Земле спутник приблизится 10 марта в 9:28 (мск).

По словам астрофизиков, предстоящее суперлуние будет одним из наиболее ярких в текущем году.

В феврале 2019 года медики рассказали, какое влияние на здоровье может оказать данное явление.

«Само по себе наличие полнолуния и суперлуния никак не оказывает влияние на человека», — заявил врач.

По его словам, на человека в большей степени оказывают влияние перепады атмосферного давления. Поэтому гипертоникам он посоветовал купить барометры.

Источник: Газета Известия