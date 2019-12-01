Жители США потратили рекордные $7,4 млрд в «Черную пятницу»

1 декабря 2019     10
Жители США потратили рекордные $7,4 млрд в «Черную пятницу»

Американцы установили новый рекорд, потратив $7,4 млрд на онлайн-шоппинг в «Черную пятницу», сообщает 1 декабря «Российская газета».

Уточняется, что в 2019 году жители США потратили на $1 млрд больше по сравнению с прошлым годом. Так, в 2018 году, в «Черную пятницу» кошельки американцев «похудели» на $6,22 млрд, из них $2 млрд были потрачены на покупки через смартфон. В этом году с помощью гаджетов приобретено товаров и услуг на $2,9 млрд.

По информации издания, абсолютный рекорд по расходам в США был поставлен в прошлогодний «Киберпонедельник», когда в интернет-магазинах было куплено товаров на $7,9 млрд. Кроме того, аналитики предсказывают, что данный рекорд также будет побит в грядущем торговом событии и составит около $9,4 млрд.

29 ноября операторы фискальных данных сообщили, что за полдня массовых распродаж «Черной пятницы» траты россиян выросли на 17% по сравнению с прошлым годом.

Источник: Газета Известия

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