Жители 10 районов остались без света в Челябинской области

29 октября 2019     6
Жители 10 районов остались без света в Челябинской области

В Челябинской области произошли массовые аварийные отключения электроэнергии, без света остались жители 10 районов. Сильный шквалистый ветер обрушился на регион вечером 28 октября.

Как сообщает пресс-служба «Россети Урал» – «Челябэнерго», отключения зафиксированы в Каслинском, Кыштымском, Кунашакском, Чебаркульском, Аргаяшском, Златоустовском, Ашинском, Усть-Катавском, Катав-Ивановском и Миасском районах. Их население составляет 5498 человек, пишет сайт 1obl.ru.

В Златоусте произошло возгорание трансформаторной подстанции. По информации главы округа, в поселке Закаменка без электроснабжения остались 340 домов. Пожар был ликвидирован, сейчас идут восстановительные работы. Местные жители сообщают о других отключениях.

Восстановлением подачи электричества занимаются 14 аварийных бригад.

Вечером 27 октября ураганный ветер обрушился на Тверскую область. Без электроснабжения остались больницы, детские сады, школы и другие социальные учреждения. В ликвидации последствий задействовали 125 бригад тверского филиала «Россети Центр» в составе 425 специалистов и 132 единиц техники. Также привлекали 48 бригад из брянского, смоленского, калужского, липецкого, тульского и рязанского филиалов компании.

Источник: Газета Известия

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