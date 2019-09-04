Жительница Ирландии приняла симптомы смертельной болезни дочери за аллергию

4 сентября 2019     22
Жительница Ирландии приняла симптомы смертельной болезни дочери за аллергию

Жительница Дублина Сара Смит приняла симптомы опухоли мозга у пятилетней дочери за обычную пищевую аллергию, пишет Irish Mirror.

По словам женщины, она стала замечать, что дочь Люси стала меньше играть ос сверстниками и выглядит вяло и отрешенно. Особого значения она этому не придала, однако потом девочку несколько раз беспричинно стошнило. В итоге мать решила, что у ребенка аллергия на какой-либо из продуктов.

Тем не менее девочку отвезли к врачу, который пришел к выводу, что состояние Люси обусловлено жаркой погодой. Через какое-то время состояние ребенка ухудшилось, девочка начала терять сознание.

Люси госпитализировали и провели полное обследование, МРТ выявило опухоль мозга, а врачи сказали, что ребенок не проживет более девяти месяцев.

Девочке сделали операцию. От лучевой терапии семья отказалась, и сейчас Люси находится дома.

В августе сообщалось, что британец, игнорировавший два месяца кашель, скончался через 16 дней после того, как узнал его причину.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Неформатный диалог: как политика США исключает для Тегерана возможность двусторонних переговоров с Вашингтоном
Неформатный диалог: как политика США исключает для Тегерана возможность двусторонних переговоров с Вашингтоном

Иранский президент Хасан Рухани исключил возможность проведения двусторонней встречи с США. При этом он заявил, что Вашингтон по-прежнему может принять …


Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны
Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны

Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны. Об этом сообщает издание Newsweek. Отмечается, что Трамп …


Жительница Ирландии приняла симптомы смертельной болезни дочери за аллергию
Жительница Ирландии приняла симптомы смертельной болезни дочери за аллергию

Жительница Дублина Сара Смит приняла симптомы опухоли мозга у пятилетней дочери за обычную пищевую аллергию, пишет Irish Mirror. По словам …


Простуда пятилетней девочки оказалась смертельной болезнью
Простуда пятилетней девочки оказалась смертельной болезнью

Доктора приняли симптомы смертельной болезни у юной пациентки за простуду и погубили ее. Об этом сообщает газета Daily Mirror. 13 …


Изабель Юппер рассказала об увлечении русской культурой
Изабель Юппер рассказала об увлечении русской культурой

Французская актриса Изабель Юппер рассказала о том, как на нее повлияло обучение на славянском отделении Парижского университета, и о мечте …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты