Жительница Подмосковья обманула банк на 1 млрд рублей

19 марта 2020     14
Жительница Подмосковья обманула банк на 1 млрд рублей

Жительница Московской области обвиняется в мошенничестве на сумму более 1 млрд рублей при получении кредита в банке. Об этом сообщается на сайте МВД России в четверг, 19 марта.

39-летняя женщина создала сеть организаций для работы на рынке драгоценных металлов и камней. После этого она обратилась в один из московских коммерческих банков для получения кредита, предоставив фальшивые документы.

«Женщина предоставила фиктивные документы и указала в обеспечительных мерах товар, фактически отсутствующий в обороте, а именно лом и изделия из драгоценных металлов. Материальный ущерб, нанесенный кредитному учреждению, составил более 1 млрд рублей», — сказано в сообщении.

Сотрудники полиции провели более 20 обысков в Москве и Подмосковье, были изъяты около 10 кг металла желтого цвета и другие предметы, а также имеющие значение для уголовного дела документы.

«По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ», — отмечается на сайте.

В настоящее время женщина находится под домашним арестом. Следствие продолжается.

15 марта сообщалось, что лжесотрудники банка обманули жительницу Краснодара на 700 тыс. рублей.

Источник: Газета Известия

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