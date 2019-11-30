Жительницу Петербурга убили на лестничной клетке в подъезде ради шубы

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который убил женщину на лестничной клетке ради шубы. Об этом сообщает РЕН ТВ в пятницу, 29 ноября.

Инцидент произошел на лестничной клетке дома на Менделеевском бульваре Северной столицы.

Отмечается, что злоумышленник заметил свою жертву в метро, пошел за ней до дома. В подъезде он на протяжении 20 минут избивал ее. От полученных травм женщина скончалась.

Преступник похитил ее шубу и скрылся, позже его задержали в метро Девяткино.

27 октября следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в Санкт-Петербурге, в котором подозревается ее 12-летний сын.

Источник: Газета Известия