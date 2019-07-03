Житель Красноярска открыл стрельбу из-за громкой музыки

Мужчина в Красноярске открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки. Как сообщили «РИА Новости» в красноярской полиции, против него возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Отмечается, что конфликт между мужчиной 54 лет и группой людей возник в частном секторе. Задержанный выстрелил из гладкоствольного ружья и ранил одного из шумевших.

1 июля в подростка выстрелили из пневматической винтовки на пляже в Омской области. Его госпитализировали с травмой ноги. Выстрелы производила отдыхавшая компания.

Источник: Газета Известия