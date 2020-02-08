Житель Чувашии перечислил мошенникам более трех млн рублей

8 февраля 2020     18
Житель Чувашии перечислил мошенникам более трех млн рублей

Житель города Канаш передал мошенникам более 3 млн рублей, которые взял в кредит, пытаясь заработать на изменении курса валют. Об этом 8 февраля сообщает МВД по Чувашской республике.

Согласно данным ведомства, в ноябре 53-летнему мужчине позвонила незнакомая женщина, которая предложила заработать на изменении валютного курса — по ее рекомендации он зачислил на счет брокерского сайта $250, после чего оформил кредиты в шести банках. Таким образом, в течение двух месяцев мужчина перевел на различные счета свыше 3,23 млн рублей, однако в конце января обнаружил, что его счета обнулились, после чего обратился в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленники устанавливаются. Известно, что они находятся за пределами Чувашии», — рассказали в пресс-службе МВД.

5 февраля в Центробанке предупредили о новом виде мошенничества с кредитами.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Восемь человек погибли в результате межнационального конфликта в Казахстане (ВИДЕО)
Восемь человек погибли в результате межнационального конфликта в Казахстане (ВИДЕО)

8 февраля стали известны подробности о массовом побоище, произошедшем вечером 7 февраля в с. Масанчи Кордайского района (Жамбылская область, Казахстан).Конфликт …


Кулагину надо начинать работать! Или хотя бы сделать вид
Кулагину надо начинать работать! Или хотя бы сделать вид

Недавно мы задали себе вопрос «Кто подставляет Развожаева?». Причиной для публикации послужила информация на официальном сайте правительства Севастополя. В материале …


Севастопольцы в соцсетях поздравляют друг друга с первым снегом
Севастопольцы в соцсетях поздравляют друг друга с первым снегом

Несмотря на похолодание и усилившийся ветер, большинство севастопольцев воспринимают снег не как стихийное бедствие, а как подарок зимы. Сегодня в …


На Ангарском перевале и Ай-Петри в выходные дежурят отряды «КРЫМ-СПАС»
На Ангарском перевале и Ай-Петри в выходные дежурят отряды «КРЫМ-СПАС»

Выпал снег, и любители зимних видов отдыха потянулись в горы. Безопасность отдыхающих на плато Ай-Петри в выходные обеспечивают сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного …


Житель Чувашии перечислил мошенникам более трех млн рублей
Житель Чувашии перечислил мошенникам более трех млн рублей

Житель города Канаш передал мошенникам более 3 млн рублей, которые взял в кредит, пытаясь заработать на изменении курса валют. Об …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты