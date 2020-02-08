Житель Чувашии перечислил мошенникам более трех млн рублей

Житель города Канаш передал мошенникам более 3 млн рублей, которые взял в кредит, пытаясь заработать на изменении курса валют. Об этом 8 февраля сообщает МВД по Чувашской республике.

Согласно данным ведомства, в ноябре 53-летнему мужчине позвонила незнакомая женщина, которая предложила заработать на изменении валютного курса — по ее рекомендации он зачислил на счет брокерского сайта $250, после чего оформил кредиты в шести банках. Таким образом, в течение двух месяцев мужчина перевел на различные счета свыше 3,23 млн рублей, однако в конце января обнаружил, что его счета обнулились, после чего обратился в полицию.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленники устанавливаются. Известно, что они находятся за пределами Чувашии», — рассказали в пресс-службе МВД.

5 февраля в Центробанке предупредили о новом виде мошенничества с кредитами.

Источник: Газета Известия