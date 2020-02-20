Жителям Ангарска помогут приобрести новое жилье после взрыва в доме

20 февраля 2020     18
Жителям Ангарска помогут приобрести новое жилье после взрыва в доме

В Ангарске (Иркутская область) жильцы дома, где в сентябре 2019 года произошел взрыв газа, получат выплаты на приобретение новых квартир. Комнаты и квартиры во временное пользование предоставляли 45 гражданам.

Постановление о выплатах подписал и.о. первого заместителя губернатора – председателя правительства региона Руслан Болотов. Специальная организация проводила техническое обследование дома для выяснения его состояния. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Взрыв в жилом доме произошел ночью 15 сентября. Шесть детей и двое взрослых были госпитализированы, еще четыре человека отказались от госпитализации. В квартире, где произошел взрыв, находился 47-летний мужчина. Он скончался в реанимации на следующий день после происшествия.

На территории Ангарска вводился режим чрезвычайной ситуации. В ходе проверки было выявлено, что газообеспечивающая компания, работающая в городе, доставляла газ в баллонах в многоквартирные дома и подключала их к бытовым приборам.

Источник: Газета Известия

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