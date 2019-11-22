Жителя Вологодской области осудили за несчастный случай на охоте

В Вологодской области вынесен приговор в отношении охотника, который случайно выстрелил в мужчину, приняв его за кабана. Подсудимого приговорили к штрафу.

Инцидент произошел летом в Грязовецком районе. Подсудимый вместе со знакомыми охотились на кабанов возле деревни Шильмяшево. В это же время территорию осматривал другой охотник. Заметив темный силуэт, обвиняемый произвел выстрел из карабина. В итоге второй охотник получил огнестрельное ранение и скончался на месте. Об этом сообщает ИА FlashNord.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». В отношении охотника принята мера уголовно-правового характера в виде штрафа 200 тыс. рублей.

Аналогичное уголовное дело возбуждено в Омской области. 53-летний подозреваемый стрелял в сторону лося, которого на квадроцикле загонял его знакомый, и промахнулся. В результате 52-летний мужчина получил огнестрельное ранение головы.

Источник: Газета Известия