Журналистки из Грузии атаковали Лаврова и получили в ответ «Вы больные, девочки»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал грузинских журналисток за слишком напористое поведение в отделении ООН в Женеве. Судя по видео, которое опубликовали телеканалы Imedi и 1TVGe, репортерки не давали пройти министру, пытаясь получить ответ на вопрос, посетит ли Лавров Тбилиси.

«Вы больные, девочки», — ответил представитель российского внешнеполитического ведомства на поведение представительниц грузинских СМИ.

Представитель российского МИД Мария Захарова назвала действия грузинских журналисток «жалким зрелищем». По ее словам, пытаясь пробиться к министру, журналистки кричали и толкались. «Приходилось отодвигать потерявших всякое достоинство женщин, чтобы пройти вперед», — отметила спикер МИД.

Во время 43-й сессии Совета ООН по правам человека Лавров, в частности, заявил, что кампания по фальсификации истории, в том числе пересмотр итогов Второй мировой войны, обретает все более циничные формы. По его словам, пока «цивилизованная Европа стыдливо молчит», в странах идет кощунственная борьба с памятниками в честь погибших спасителей народов, а также увековечивание памяти преступников. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что подобную «вакханалию беспамятства» нужно остановить, и призвал объявить победу во Второй мировой достоянием человечества.

Источник: Лента.Ру