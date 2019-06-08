Журналисту «Медузы» Голунову предъявили обвинение

8 июня 2019     20
Журналисту «Медузы» Голунову предъявили обвинение

Журналисту «Медузы» Ивану Голунову предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщил правозащитник Павел Чиков в своем Telegram в субботу, 8 июня.

В опубликованном адвокатом постановлении указано, что Голунов совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Ему вменяется преступление, предусмотренное частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов…»).

Источник: Лента.Ру

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