Журналист в США рассказал о реакции Трампа на пропущенный звонок Путина

Президент США Дональд Трамп отругал директора разведывательного управления Пентагона Майкла Флинна за пропущенный звонок Владимира Путина в 2017 году. Об этом говорится в книге американского журналиста Питера Бергена «Трамп и его генералы: цена хаоса», сообщило издание Business Insider в пятницу, 3 января.

Берген, ссылаясь на источники, рассказал, что 27 января 2017 года, когда победивший на выборах Трамп обедал с британским премьером Терезой Мэй в Белом доме. В этот момент Мэй спросила, звонил ли ему президент России, на что Трамп отрицательно покачал головой.

Тогда стоявший рядом с ним генерал-лейтенант Флинн наклонился и сказал, что Путин звонил несколько дней назад. Отмечается, что Трамп был расстроен ответом и начал критиковать Флинна и других сотрудников администрации Белого дома.

«Ты что, шутишь? Владимир Путин пытался мне позвонить, а ты не подставил мне трубку? О чем ты думал?», — приводятся в книге слова Трампа.

Глава США не стал слушать оправдания и назвал Путина «единственным человеком на земле, который может уничтожить США». Также он поставил под сомнение решение персонала отложить разговор по телефону.

Первая полноформатная двусторонняя встреча Путина и Трампа состоялась в Хельсинки 16 июля 2018 года. Переговоры продлились около четырех часов. Лидера государства беседовали тет-а-тет, а затем провели открытые переговоры и совместную прecc-конференцию.

Затем российский и американский президент встречались в ходе саммита G20 в Осаке в 28 июня 2019 года. Переговоры продлились больше часа. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, стороны обсудили вопросы стратегической стабильности.

Кроме того, российская сторона предложила Трампу в 2020 году посетить парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В ноябре президент США указал, что хотел бы присутствовать в Москве 9 мая, однако мероприятие приходится на разгар избирательной гонки.

Источник: Газета Известия