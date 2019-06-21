Журналист лишился глаза на митинге в Грузии

Один из пострадавших в результате разгона протестующих у здания парламента в Тбилиси потерял глаз. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на грузинские СМИ.

Предположительно, ему в лицо попала резиновая пуля, которыми полицейские стреляли в толпу митингующих. По предварительным данным, пострадавший — сотрудник одной из местных телекомпаний.

Ранее грузинский Первый канал сообщил об одном пострадавшем журналисте. Позднее стало известно о ранениях четырех сотрудников. Также о пострадавших сообщили телекомпания «Рустави-2» и грузинское информагентство «Интерпрессньюс».