Заболеваемость ОРВИ выросла в Севастополе за неделю

Медики выявили около 1,7 тыс. случаев заболевания ОРВИ в Севастополе за неделю. По Крыму число заболевших сократилось.

По данным Роспотребнадзора, в Севастополе заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 5,4%. Инфекции выявлены почти у 1,7 тыс. горожан, показкатель заболеваемости составил 38,5 на 10 тыс. населения. В Республике Крым показатель заболеваемости составил 32,6 на 10 тыс. населения. Заболеваемость за неделю сократилась на 7,8%. Об этом сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

До 1 ноября в регионе будет проводиться бесплатная вакцинация против гриппа.

Ранее сообщалось, что в Ачинске (Красноярский край) школу раньше времени отправили на каникулы из-за заболеваемости пневмонией.

Источник: Газета Известия