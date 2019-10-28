Завершилась рекордная миссия секретного корабля-убийцы США

28 октября 2019     24
Завершилась рекордная миссия секретного корабля-убийцы США

Беспилотный космический самолет X-37B завершил испытательную миссию, установив рекорд. Об этом сообщили ВВС США в Twitter-аккаунте.

Космоплан провел на орбите более двух лет — 780 дней. На сегодняшний день общее количество дней, проведенных на орбите в рамках данной программы, составляет 2865 дней, заверили американские военные.

«В ходе этой миссии были успешно проведены, в частности, эксперименты Исследовательской лаборатории, а также была обеспечена доставка малых спутников», — подчеркнул директор управления быстрых возможностей ВВС США Рэнди Вальден.

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00:06 — 8 сентября 2017

По словам главы ВВС США Барбары Барретт, X-37B демонстрирует важность космического самолета многоразового использования, так как каждая новая миссия развивает космические возможности страны.

Завершившаяся миссия стала пятой для X-37B. Во время предыдущего полета космоплан провел на орбите 718 дней. Проект засекречен, и все его цели не раскрываются. По одной из версий, мини-шаттл предназначен для отработки уничтожения космических спутников, а среди целей указывают проверку экономической эффективности подобных действий по сравнению с ракетными средствами ликвидации.

https://lenta.ru/articles/2018/11/12/uvelir/

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Источник: Лента.Ру

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