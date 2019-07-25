Завершились ходовые испытания российского боевого робота «Маркер»

Завершены ходовые испытания нового российского боевого робота «Маркер» на гусеничном ходу. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда перспективных исследований (ФПИ).

«Стрельбовые испытания запланированы на конец июля», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что испытания проходили на Магнитогорском испытательном полигоне робототехнических систем и комплексов.

Под «Маркер» предусмотрены два вида платформ — гусеничная и колесная, всего будет изготовлено несколько прототипов.

В январе сообщалось, что боевой роботизированный комплекс «Уран-9» принят на вооружение армии России. Он предназначен для огневой поддержки, ведения разведки и уничтожения бронетехники противника и вооружен 7,62-миллиметровым пулеметом, реактивными огнеметами «Шмель-М», 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и комплексом «Атака» с противотанковыми ракетами.

Источник: Газета Известия