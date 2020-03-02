Загадочная мелкая рыбка озадачила российского рыбака

2 марта 2020     7
Загадочная мелкая рыбка озадачила российского рыбака

На Сахалине рыбак поймал необычную рыбу и был озадачен уловом. Об этом сообщает сетевое издание «Сахалин и Курилы».

Рыболов-любитель выловил около 70 мелких рыб, которых никогда до этого не видел, и попросил помочь опознать видовую принадлежность улова. «70 штук поймал, севрюгу какую-то непонятную. Что за рыба, догнать не могу. Сейчас буду штудировать Google», — заявил россиянин.

По мнению журналистов издания, загадочные рыбы напоминают малоротую речную корюшку. Они отмечают, что особи этого вида иногда встречаются в Амуре, их ловят в Хабаровском крае. У этих рыб нет зубов.

Ранее сообщалось о загадочном существе, похожем на рыбу и крокодила одновременно, которое обнаружили на берегу реки жители Уэльса. Предположительно, это миссисипский панцирник — крупная рыба родом из Северной и Центральной Америки.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Россиянку облили бензином, подожгли и заперли в сарае на четыре дня
Россиянку облили бензином, подожгли и заперли в сарае на четыре дня

В Липецкой области осудили на 11 лет колонии особого режима 50-летнего мужчину, который облил бензином, поджег, а затем четыре дня …


Загадочная мелкая рыбка озадачила российского рыбака
Загадочная мелкая рыбка озадачила российского рыбака

На Сахалине рыбак поймал необычную рыбу и был озадачен уловом. Об этом сообщает сетевое издание «Сахалин и Курилы». Рыболов-любитель выловил …


Участника Public Enemy уволили после отказа поддержать Берни Сандерса
Участника Public Enemy уволили после отказа поддержать Берни Сандерса

Участника известного хип-хоп-коллектива Public Enemy уволили после отказа поддержать сенатора Берни Сандерса, борющегося за право стать кандидатом от Демократической партии …


Панарин рассказал об аварии с российскими хоккеистами «Рейнджерс» в Нью-Йорке
Панарин рассказал об аварии с российскими хоккеистами «Рейнджерс» в Нью-Йорке

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин заявил, что в недавнем дорожно-транспортном происшествии с его партнерами по команде, …


Назван лучший европейский автомобиль 2020 года
Назван лучший европейский автомобиль 2020 года

Организаторы премии «Европейский автомобиль года» (Car of the Year) опубликовали 2 марта на своей официальной странице в Twitter список моделей-победителей …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты