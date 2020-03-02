Загадочная мелкая рыбка озадачила российского рыбака

На Сахалине рыбак поймал необычную рыбу и был озадачен уловом. Об этом сообщает сетевое издание «Сахалин и Курилы».

Рыболов-любитель выловил около 70 мелких рыб, которых никогда до этого не видел, и попросил помочь опознать видовую принадлежность улова. «70 штук поймал, севрюгу какую-то непонятную. Что за рыба, догнать не могу. Сейчас буду штудировать Google», — заявил россиянин.

По мнению журналистов издания, загадочные рыбы напоминают малоротую речную корюшку. Они отмечают, что особи этого вида иногда встречаются в Амуре, их ловят в Хабаровском крае. У этих рыб нет зубов.

Ранее сообщалось о загадочном существе, похожем на рыбу и крокодила одновременно, которое обнаружили на берегу реки жители Уэльса. Предположительно, это миссисипский панцирник — крупная рыба родом из Северной и Центральной Америки.

Источник: Лента.Ру