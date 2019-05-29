Загадочная тень от вывески заставила людей вспомнить о магии

29 мая 2019     21
Загадочная тень от вывески заставила людей вспомнить о магии

Пользователей сети удивила оптическая иллюзия, из-за которой тень на стене не совпадала с вывеской, которая ее отбрасывала. Фото иллюзии стало популярно на Reddit, где собрало больше 28 тысяч лайков.

Вывеска состояла из шести букв, составлявших слово coffee («кофе»), однако тень на стену отбрасывали лишь пять букв: все, кроме четвертой f. Пользователи в комментариях были озадачены увиденным и в шутку выдвигали теории, почему такое могло произойти. «Это, наверное, плохо спрятанный портал в другое измерение», — предполагал один из юзеров. «Магия какая-то!» — делал вывод другой.

Однако на Reddit и в Twitter нашлись люди, которые объяснили, почему одна буква не отбрасывает тень. Оказалось, все дело в расположении лампочек над вывеской. Из-за направления падающего от них света тени от обоих f сливаются.

Ранее, в мае 2019 года, пользователей Reddit запутал снимок кошки, которая посмотрела в два зеркала одновременно. По словам юзеров, причина этого состоит в особенности строения кошачьих глаз.

Источник: Лента.Ру

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