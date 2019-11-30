Загадочные убийства овец напугали британских фермеров

Жители деревни Брэмшоу в графстве Гэмпшир на юге Англии обеспокоены жестокими убийствами животных при загадочных обстоятельствах, пишет The Mirror.

Сообщается, что в окрестностях были найдены трупы двух овец, а также израненная корова и два теленка. При этом на шкурах животных были нарисованы пентаграммы. Кроме того, сатанинские символы были обнаружены на стенах старинной церкви.

Жители деревни считают, что за «сатанинскими убийствами» может стоять один из фермеров. Вместе с тем они уверены, что преступников было несколько, поскольку в одиночку поймать и зарезать овцу, а тем более корову почти невозможно.

Викарий местной церкви предположил, что это может быть серией ритуальных убийств. По его словам, район Нью-Форест, в котором находится деревня, с давних времен славился колдунами, связанными с темными силами.

Ранее сообщалось, что в Румынии перевернулся корабль, перевозивший более 14 тысяч овец. Запертые в клетках животные оказались под водой. Лишь нескольким овцам удалось выбраться, их подобрали спасатели.

Источник: Лента.Ру