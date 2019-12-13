Загитова приостановила карьеру

13 декабря 2019     16
Загитова приостановила карьеру

Российская фигуристка Алина Загитова в эфире Первого канала объявила о приостановлении спортивной карьеры. Она не выступит на ближайшем чемпионате России в Красноярске.

Спортсменка подчеркнула, что она не уходит из спорта навсегда, а лишь временно перестанет выступать, чтобы «найти себя». Загитова также заявила, что не претендует на попадание в команду на чемпионаты Европы и мира, состав которой станет известен по итогам чемпионата России.

Загитова — чемпионка Олимпийских игр в Пхенчхане. В ее активе также золото чемпионатов мира и Европы. 7 декабря она заняла шестое место в финале Гран-при, набрав 205,23 балла. После короткой программы она была на втором месте, но допустила несколько ошибок в произвольной. Победительницей соревнований стала россиянка Алена Косторная.

Загитовой неоднократно советовали завершить карьеру. Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова пристыдила тех, кто дает такие советы, и назвала их «могильщиками».

Источник: Лента.Ру

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