Загнанный медведь-губач напугал тигра и спасся от смерти

19 июня 2019     22
Загнанный медведь-губач напугал тигра и спасся от смерти

В индийском национальном парке Рантхамбор медведь-губач сумел обратить в бегство молодого тигра. Кадры, снятые очевидцем, опубликовал сайт Newsflare.

Тигр загнал губача на дерево, но побоялся последовать за ним. Он примостился на нижней ветке и поглядывал наверх, по-видимому, ожидая более удачного момента для атаки.

Медведь озабоченно ерзал над зверем, пытаясь найти более надежную позицию, а затем развернулся на 180 градусов и зарычал. От неожиданности тигр свалился с дерева и убежал в кусты.

Медведи-губачи водятся в Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеше, Непале и Бутане. Высота в холке составляет до 90 сантиметров. Питаются преимущественно муравьями и термитами.

Рантхамбор располагается на юго-востоке штата Раджастхан. Он считается одним из крупнейших национальных парков северо-западной Индии и славится живущими в нем тиграми.

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