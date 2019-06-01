Задержана бросившая двух детей в хостеле россиянка

1 июня 2019     33
Задержана бросившая двух детей в хостеле россиянка

В подмосковных Люберцах задержана 30-летняя женщина, которая бросила двоих детей в хостеле. Об этом в субботу, 1 июня, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Оставление в опасности».

28 мая женщина пришла с детьми в хостел в Котельниках. Во время регистрации она сказала, что забыла паспорт в машине, вышла на улицу и больше не возвращалась. Дети остались в хостеле.

Ранее также сообщалось о жительнице Москвы, бросившей ребенка в торговом центре.

Источник: Лента.Ру

Сейчас читают:

Футбольных фанатов заподозрили в подготовке провокации против полигона в Шиесе
Футбольных фанатов заподозрили в подготовке провокации против полигона в Шиесе

Сотрудники полиции сняли с поезда «Москва — Воркута» футбольных фанатов, которых направлялись на станцию Шиес в Архангельской области. Об этом …


Финал Лиги чемпионов прервала полуголая фанатка
Финал Лиги чемпионов прервала полуголая фанатка

Финальный матч между английскими командами «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» прервала выбежавшая на поле полуголая девушка, пишет «Спорт Экспресс». Болельщица была одета …


Рекордное число спортсменов переплыло через Керченский пролив
Рекордное число спортсменов переплыло через Керченский пролив

Рекордное число российских и иностранных спортсменов переплыли Керченский пролив, финишировав в районе крепости Ени-Кале, сообщила представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова РИА Новости. «Лидеры …



  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
  Одноклассники – и здесь мы тоже
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info