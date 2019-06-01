Задержана бросившая двух детей в хостеле россиянка

В подмосковных Люберцах задержана 30-летняя женщина, которая бросила двоих детей в хостеле. Об этом в субботу, 1 июня, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Оставление в опасности».

28 мая женщина пришла с детьми в хостел в Котельниках. Во время регистрации она сказала, что забыла паспорт в машине, вышла на улицу и больше не возвращалась. Дети остались в хостеле.

Ранее также сообщалось о жительнице Москвы, бросившей ребенка в торговом центре.

Источник: Лента.Ру