Задержание сына экс-судьи с приятелем за смертельную драку попало на видео

Главное управление МВД России по Красноярскому краю опубликовало видео задержания двух местных жителей, которых подозревают в избиении мужчины до смерти.
На кадрах видно, что подозреваемые не оказывали сопротивления при задержании. Один из них утверждал, что не будет никуда убегать. Мужчин доставили в управление по расследованию особо важных дел.
Ведомство проведет служебную проверку, чтобы выяснить, почему подозреваемым избрали не связанную с ограничением свободы меру пресечения.
«Приоритетной позицией Главного управления МВД России по Красноярскому краю остается неотвратимость наказания лиц, нарушивших законы Российской Федерации, независимо от должностного и имущественного положения», — подчеркнули в МВД.
Источник: Лента.Ру