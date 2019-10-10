Российскую журналистку Юлию Юзик, задержанную ранее властями Ирана, отпустили. Об этом сообщило посольство России в Тегеране, передает РИА Новости.
Источник: Лента.Ру
Российскую журналистку Юлию Юзик, задержанную ранее властями Ирана, отпустили. Об этом сообщило посольство России в Тегеране, передает РИА Новости.
Источник: Лента.Ру
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Задержанную в Иране российскую журналистку отпустили домой
Российскую журналистку Юлию Юзик, задержанную ранее властями Ирана, отпустили. Об этом сообщило посольство России в Тегеране, передает РИА Новости. Источник: …
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