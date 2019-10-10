Задержанную в Иране российскую журналистку отпустили домой

Российскую журналистку Юлию Юзик, задержанную ранее властями Ирана, отпустили. Об этом сообщило посольство России в Тегеране, передает РИА Новости .

Задержанную в Иране российскую журналистку отпустили домой Российскую журналистку Юлию Юзик, задержанную ранее властями Ирана, отпустили. Об этом сообщило посольство России в Тегеране, передает РИА Новости. Источник: …



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