Задержанную в Иране российскую журналистку отпустили домой

10 октября 2019     20
Задержанную в Иране российскую журналистку отпустили домой

Российскую журналистку Юлию Юзик, задержанную ранее властями Ирана, отпустили. Об этом сообщило посольство России в Тегеране, передает РИА Новости.

Источник: Лента.Ру

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