Задержанный в Албании террорист представлялся Диего Марадоной

16 июля 2019     18
Задержанный в Албании террорист представлялся Диего Марадоной

Задержанный в Албании за терроризм Расул Мислаев представился албанским властям как Диего Марадона. Об этом сообщило местное издание Panorama.

По информации полиции, мужчина был задержан по российскому ордеру Интерпола в начале июля. В июне 2013 года он сбежал из России в Сирию, где предположительно присоединился к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

В ходе допроса мужчина отверг все обвинения российских властей и отметил, что в Сирию отправился якобы собирать пожертвования для пострадавших от войны, пишет «РИА Новости».

12 июля Московской окружной военный суд вынес приговор семерым членам ИГ, готовившим подрыв поезда «Сапсан» в 2017 году. Все осужденные — уроженцы Таджикистана. Они получили от 15 до 21 года тюрьмы. В результате их действий никто не погиб, но было повреждено пять вагонов поезда.

Источник: Газета Известия

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