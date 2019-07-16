Задержанный в Албании террорист представлялся Диего Марадоной

Задержанный в Албании за терроризм Расул Мислаев представился албанским властям как Диего Марадона. Об этом сообщило местное издание Panorama.
По информации полиции, мужчина был задержан по российскому ордеру Интерпола в начале июля. В июне 2013 года он сбежал из России в Сирию, где предположительно присоединился к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
В ходе допроса мужчина отверг все обвинения российских властей и отметил, что в Сирию отправился якобы собирать пожертвования для пострадавших от войны, пишет «РИА Новости».
12 июля Московской окружной военный суд вынес приговор семерым членам ИГ, готовившим подрыв поезда «Сапсан» в 2017 году. Все осужденные — уроженцы Таджикистана. Они получили от 15 до 21 года тюрьмы. В результате их действий никто не погиб, но было повреждено пять вагонов поезда.
Источник: Газета Известия
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