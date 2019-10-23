Задержанный в США Билалов находился в международном розыске

МВД России продолжает расследование уголовного дела в отношении бывшего главы компании «Курорты Северного Кавказа» Ахмеда Билалова, он числится в международном розыске. Об этом в среду, 23 октября, сообщили в правоохранительных органах.

«Уголовное дело в отношении Билалова не закрывалось, его расследование продолжается», — цитирует источника ТАСС.

По данным собеседника журналистов, в рамках расследования уголовного дела была получена информация о проживании Билалова в США, после чего был направлен запрос в США.

Источник отметил, что из-за отсутствия соглашения между Вашингтоном и Москвой о выдаче подозреваемых и обвиняемых лиц Билалова могут только депортировать в Россию.

О задержании Билалова сообщила американская газета Miami Herald. По данным издания, Билалов вместе с женой и грудным ребенком проживал в пригороде Майами, где его и задержала иммиграционная служба. При этом не сообщается, известно ли минюсту США о том, что Билалов скрывается от правосудия.

В посольстве РФ уведомлений от задержании также не получали, запрос направлен в американский Госдеп.

Компания «Курорты Северного Кавказа» отвечала за постройку комплекса для прыжков с трамплина «Русские горки» для зимней Олимпиады – 2014 в Сочи. Строительство инфраструктуры затянулось и велось с существенным перерасходом средств. Президент России Владимир Путин во время посещения стройки подверг Билалова резкой критике. В результате работы передали Сбербанку, а Билалова лишили занимаемых постов, после чего он уехал из России. В отношении него возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

Также осуществлялся розыск брата Билалова, главы ОАО «Красная Поляна» Магомеда Билалова. В компетентные органы Швейцарской конфедерации и США направлены международные поручения о проведении необходимых следственных действий.

Источник: Газета Известия