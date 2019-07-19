Задержанный Ираном танкер Stena Impero не выходит на связь

19 июля 2019     17
Задержанный Ираном танкер Stena Impero не выходит на связь

Экипаж танкера Stena Impero, который был задержан военными Ирана в Ормузском проливе, не выходит на связь. Об этом говорится в сообщении на сайте шведской грузотранспортной компании Stena Bulk, которой принадлежит судно, следовавшее под британским флагом, в пятницу, 19 июля.

«В данный момент мы не можем установить связь с судном, которое направляется на север к берегам Ирана», — говорится в тексте. По данным судовладельца, танкер был задержан в 16:00.

Отмечается, что на борту — 23 моряка. В компании подчеркнули, что находятся в тесном контакте с британскими властями в связи со случившимся.

Ранее стало известно, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, ВС Ирана) задержал Stena Impero в Ормузском проливе в связи с нарушением международных правил. По данным КСИР, танкер был сопровожден до берега, где будут проведены необходимые проверки.

Очередной виток напряженности в отношениях между США и Ираном произошел 13 июня, когда в Ормузском проливе два танкера — норвежский Front Altair и японский Kokuka Courageous — подали сигналы бедствия. Предположительно, суда были атакованы торпедами. За атакой последовали взрывы и пожар. США обвинили в нападении Иран.

10 июля телеканал CNN со ссылкой на источник в минобороны Соединенных Штатов сообщил, что пять малых кораблей, вероятно, принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру, покидавшему Персидский залив, и потребовали остановиться в Ормузском проливе. Сопровождавший танкер фрегат Королевского флота Великобритании HMS Montrose «сделал устное предупреждение» пытавшимся остановить судно иранцам, в результате чего требования отозвали.

18 июля стало известно, что Иран захватил в Персидском заливе иностранный нефтяной танкер. Задержание судна произошло еще 14 июля. По информации агентства Fars, танкер перевозил контрабандный груз нефти. 16 июля нефтяной танкер Riah под флагом Панамы, приписанный к порту Шарджи в ОАЭ, перестал подавать сигнал о своем местонахождении в Ормузском проливе. В этот момент он находился недалеко от иранского города Суза.

Источник: Газета Известия

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