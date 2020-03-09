Задержан предполагаемый убийца 13-летней девочки в Тамбовской области

В Тамбовской области задержали предполагаемого убийцу 13-летней Елизаветы Ч., которая не вернулась домой с дискотеки 7 марта. Об этом в понедельник, 9 марта, сообщает Telegram-канал «112».

Как рассказал 35-летний Александр Липатов, он взял у родственников автомобиль и решил покататься по селу. Когда мужчина увидел девушку на дороге, решил удивить маневром, однако случайно сбил ее. Липатов испугался, что она умерла, погрузил тело в багажник, после чего выбросил в реку.

В настоящее время тело погибшей не найдено.

Школьница пропала вечером 7 марта в селе Бокино Тамбовской области, сообщает «Царьград». Известно, что уже обнаружено место сбрасывания тела убитой девочки, поиски продолжатся утром 10 марта, говорится в сообщении Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «убийство».

Источник: Лента.Ру