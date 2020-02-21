Задержан президент Федерации хоккея Москвы

21 февраля 2020     18
Задержан президент Федерации хоккея Москвы

В Москве задержали президента столичной Федерации хоккея и банкира Сергея Менделеева. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Менделеев обвиняется в преднамеренном банкротстве Инвестбанка с суммой ущерба три миллиарда рублей. Тверской суд Москвы избрал ему и трем другим фигурантам меры пресечения: банкира заключили под стражу, остальных отправили под домашний арест.

В пресс-службе суда отметили, что мера пресечения избрана на два месяца, до 20 апреля.

Ранее сообщалось, что в Москве по делу о взятке задержали гражданина США Джина Мирона Спектора, который изобрел и запатентовал в России лекарство от рака.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Умер актер Борис Лескин
Умер актер Борис Лескин

Актер Борис Лескин скончался на 98-м году жизни. Об этом в пятницу, 21 февраля, в Facebook сообщила участница труппы МХТ …


Москвичам пообещали похолодание и снег
Москвичам пообещали похолодание и снег

На следующей неделе в Москву придут похолодание и снег. Об этом в пятницу, 21 февраля, сообщается на официальном сайте мэра …


Вести Севастополь 21.02.2020
Вести Севастополь 21.02.2020. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Первая рабочая поездка в новой должности. В Севастополь приехал генеральный прокурор России. – Подготовку к обсуждениям …


Суд в США приговорил россиянку Тэраду к 2,5 года тюрьмы
Суд в США приговорил россиянку Тэраду к 2,5 года тюрьмы

21:21 Суд в США приговорил гражданку России Миру Тэраду к двум с половиной годам тюрьмы по делу о кокаине. Об …


Небензя сообщил о проекте по борьбе с нелегальным оборотом оружия
Небензя сообщил о проекте по борьбе с нелегальным оборотом оружия

21:33 Российский постпред при ООН Василий Небензя рассказал о новом проекте, нацеленном на укрепление потенциала стран Центральной Азии в противодействии …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты