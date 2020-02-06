Задолжавший по алиментам канадец сжег $750 тыс.

6 февраля 2020     12
Задолжавший по алиментам канадец сжег $750 тыс.

Бывший кандидат в мэры Оттавы и бизнесмен Брюс МакКонвиль сжег более миллиона канадских долларов (около 750 000 долларов США), чтобы они не достались его бывшей жене и ребенку. Об этом сообщает сайт Ottawa Citizen.

Во время заседания Верховного суда Оттавы в ходе бракоразводного процесса с бывшей супругой, 55-летний предприниматель отказался представить сведения о своих финансах, заверив судью Кевина Филлипса о том, что он сжег свои деньги. Согласно заявлению обвиняемого, бизнесмен спалил наличные в два захода в сентябре и декабре.

МакКонвиль не смог представить доказательств сжигания денег, но попытался заверить судью в том, что это правда.

Адвокат, представляющий бывшую жену бизнесмена, рассказал суду, что история – просто «чепуха», и отметил, что по документам алиментщик расходует на личные нужды около $6,8 тыс. ежемесячно.

По итогу заседания суд приговорил мужчину к 30 дням тюремного заключения за попытки скрыть информацию об имуществе, а также назначал штраф размером $1,5 тыс. в день, которые тот должен платить бывшей семье напрямую.

27 января судебные приставы Курской области столкнулись с оригинальным случаем, когда мужчине пришлось сменить пол, чтобы не платить алименты на несовершеннолетнего ребенка.

Источник: Газета Известия

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