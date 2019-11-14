Задушившие российского подростка в подвале полицейские сели в тюрьму

14 ноября 2019     21
Задушившие российского подростка в подвале полицейские сели в тюрьму

Верховный суд Бурятии вынес приговор пятерым полицейским, которые запытали до смерти на допросе 17-летнего Никиту Кобелева. Об этом сообщила правозащитная организация «Зона права» в своем Telegram-канале.

Четверо осужденных получили от 3 до 8 лет лишения свободы в колонии общего режима, их пятый сообщник отделался условным наказанием сроком на три года. Они были признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств.

По версии следствия, летом 2016 года полицейские задержали Кобелева и его 18-летнего друга по подозрению краже велосипедов. Молодых людей посадили в подвал отдела полиции. Там их по одиночке пятеро полицейских подвергли пыткам и избиениям. Обмотав одеялами, задержанных привязали к лавке, а на головы надели противогазы. Полицейские перекрывали воздух и, тем самым, душили потерпевших, требуя признаться в преступлениях.

Кобелева стошнило и он захлебнулся.

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Источник: Лента.Ру

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Верховный суд Бурятии вынес приговор пятерым полицейским, которые запытали до смерти на допросе 17-летнего Никиту Кобелева. Об этом сообщила правозащитная …



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