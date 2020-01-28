Заказник «Камские просторы» может появиться в Татарстане

28 января 2020     20
Заказник «Камские просторы» может появиться в Татарстане

В Татарстане планируют создать еще три охраняемые природные территории (ОПТ), связанные с Камой. Об этом стало известно на брифинге, посвященном образованию заказника «Волжские просторы».

Заместитель директора по научной работе Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Дмитрий Иванов объявил предполагаемое название одного из заказников — «Камские просторы», отмечает Inkazan.ru. Большая работа ведется по притокам Камы — по рекам Белая и Вятка. В Татарстане за два года образовано восемь заказников, в том числе два водных.

По итогам 2019 года в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесли сведения о 68 особо охраняемых природных территориях федерального значения. Об этом «Известиям» сообщили 27 декабря в Федеральной кадастровой палате. Осталось определить границы еще 238 территорий.

Источник: Газета Известия

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