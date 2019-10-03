Заключенный выплатит штраф за его поиски после побега в Омской области

Заключенный в Омске заплатит штраф за попытку освободиться из колонии. Мужчина сбежал на шесть дней, когда его отпустили в больницу.

По данным правоохранительных органов, заключенного перевели в колонию-поселение из колонии строгого режима. Летом 2019 года мужчину ненадолго отпустили в больницу, указав обязательное время возвращения. В назначенный срок заключенный не вернулся. После этого были организованы его поиски, стоимость которых оценивается в 107 тыс. рублей. Об этом сообщает ИА «Город55».

Сбежавшего заключенного удалось найти спустя шесть дней. Сотрудники исправительного учреждения обратились в суд, чтобы компенсировать понесенные расходы. Суд постановил взыскать с заключенного средства. Кроме того, мужчину вернули в колонию строгого режима. По статье «Уклонение от отбывания лишения свободы» к его сроку добавилось 1,5 года.

Источник: Газета Известия