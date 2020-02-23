Заливщик льда встал в ворота в матче НХЛ и стал звездой

Заливщик льда Дэвид Эйрс встал в ворота «Каролины Харрикейнс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто Мэйпл Лифс». Об этом сообщается на сайте лиги.

По ходу встречи «Харрикейнс» лишились из-за травм двух голкиперов – Джеймса Раймера и Петра Мразека. Из-за этого во втором периоде на льду появился вратарь-любитель Дэвид Эйрс. Во втором периоде он пропустил два из трех бросков, но в третьем отразил семь из семи. В итоге матч завершился победой «Каролины» со счетом 6:3, а Эйрс был признан первой звездой матча.

Спортсмен назвал случившееся главным моментом своей жизни. «Парни в команде были потрясающими. Эрик Хаула сказал мне: “Просто веселись. Если вдруг пропустишь десять голов, нас это не волнует”. Благодаря этому я освоился как надо, это было великолепно», — рассказал он.

42-летний Эйрс — водитель ледозаливочной машины, работающий на матчах «Торонто Марлис» в Американской хоккейной лиге. Ранее он никогда не принимал участие в матчах НХЛ.

Источник: Лента.Ру