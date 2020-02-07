Замглавкома ВМФ РФ и министр обороны Вьетнама обсудили перспективы сотрудничества

Министр национальной обороны Вьетнама генерал армии Нго Суан Лить обсудил с заместителем главнокомандующего ВМФ России вице-адмиралом Владимиром Касатоновым развитие военно-морского сотрудничества на встрече в Санкт-Петербурге. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Особо отмечен уровень взаимодействия, достигнутый в ходе состоявшихся в декабре 2019 года первых совместных военно-морских учений по оказанию помощи аварийной подводной лодке», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».

Отмечается, что в России в интересах Вьетнама построены шесть подводных лодок проекта 636.1, являющихся носителями крылатых ракет Club-S.

Ранее в этот же день министр обороны России Сергей Шойгу обсудил на встрече со своим вьетнамским коллегой Нго Суан Литем вопросы военного сотрудничества.

Источник: Газета Известия