Замглавы минздрава Италии заразился коронавирусом

Заместитель министра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери заразился новым коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook 14 марта.

По его словам, тест на выявление заболевания он сделал после контакта с потенциально зараженным человеком. Результат исследования оказался положительным. Силери отметил, что находится в изоляции в доме с женой и маленьким ребенком, но они не контактируют.

«Моя жена и маленький ребенок чувствуют себя хорошо, хотя и находятся вместе со мной в одном доме, но мы разделили сферы проживания. Теперь мы с женой опять перезваниваемся по телефону, как в начале наших отношений», — написал чиновник.

Италия является лидером по числу заразившихся коронавирусом среди европейских стран. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 14 марта, там подтверждено более 17,6 тыс. случаев заболевания.

12 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о прекращении всей коммерческой деятельности в стране — закрытии ресторанов, баров, магазинов, театров и т.д. Работать будут продолжать только общественный транспорт, банки, супермаркеты и аптеки.

11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. По всему миру зафиксировано более 150 тыс. заболевших, умерли более 5,6 тыс. человек. Всего о случаях COVID-19 сообщили 129 стран.

Источник: Газета Известия