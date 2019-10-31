Заметившие камеру запасные «Зенита» рассмешили фанатов

31 октября 2019     11
Заметившие камеру запасные «Зенита» рассмешили фанатов

Запасные игроки петербургского «Зенита» попали в кадр во время матча 1/8 финала Кубка России против «Томи» и вызвали реакцию пользователей социальных сетей. Видео появилось в Twitter-аккаунте сине-бело-голубых.

Камера запечатлела защитника Бранислава Ивановича, который объяснял что-то хавбекам Юрию Жиркову и Магомеду Оздоеву. Себастьян Дриусси заметил, что за действиями защитника следит камера, и сказал ему об этом. После этого игроки прекратили обсуждение.

Пользователи посмеялись над реакцией футболистов. «Когда понял, что объясняешь тактику на глазах у всего стадиона», — подписал ролик петербургский клуб. «А Юрасик такой сидит, ему пофиг, ведь он уже познал Дзен!» — написал в комментариях один из юзеров. «Когда сдаешь экзамен преподу, лекции которого не посещал» — отреагировал другой.

Матч завершился разгромной победой «Зенита» со счетом 4:0. В четвертьфинале команда сыграет с грозненским «Ахматом».

Источник: Лента.Ру

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