Замечен необъяснимый космический феномен

19 сентября 2019     18
Замечен необъяснимый космический феномен

Ученые Университета Мэриленда (США) обнаружили, что шесть спокойных галактик всего за несколько месяцев превратились в квазары — яркие источники излучения, имеющие в своем составе активное ядро. Об этом сообщает издание Science Alert.

Изначально шесть наблюдаемых галактик относились к галактикам типа LINER (Low-ionization nuclear emission-line region), то есть в их ядре присутствуют эмиссионные области лишь с малой ионизацией. LINER составляют примерно треть всех галактик. Они ярче, чем галактики со спящими сверхмассивными черными дырами в их центре, но уступают сейфертовским галактикам с активным ядром.

LINER, превратившись в квазары, стали одними из самых ярких объектов во Вселенной. Яркое излучение связано с аккреционным диском вокруг сверхмассивной черной дыры, в которой силы трения между пылью и газом производят тепло и свет, а джеты, выпускаемые из полярных областей, генерируют радиоволны. В то же время неизвестно, что именно является источником излучения в галактиках LINER.

Внезапный переход к квазарам указывает на открытие нового типа активного галактического ядра. Ранее предполагалось, что подобная трансформация должна занять тысячи лет. Ситуацию осложняет то, что ни в одной из шести галактик не наблюдается активного звездообразования. До сих пор неизвестно, что именно стало причиной превращения.

Источник: Лента.Ру

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