Занятия возобновили в затопленной школе в Липецке

В Липецке возобновили учебный процесс в школе № 47, в которой ранее произошла коммунальная авария. Затопленными оказались девять классов, уроки приостановили на неделю в счет будущих каникул.

Как рассказала директор школы Галина Галкина, в понедельник, 27 января, почти все школьники вышли в первую смену, после обеда будут учиться лишь два класса, завтра – уже один. В таком режиме школа работала и до потопа, сообщает LipetskMedia.

По словам директрисы, перед началом занятий кабинеты проверила председатель департамента образования Липецка Светлана Бедрова. К образовательному процессу тщательно подготовили «сухую» часть здания, кроме того, от воды не пострадали столовая, хореографический и спортивный залы, поэтому питанием и физнагрузками школьники будут обеспечены.

Сейчас затопленная часть школы перегорожена, на месте работают строители. Они должны завершить ремонт в течении двух-трех недель.

Коммунальная авария произошла в воскресенье, 19 января, когда в школе не было занятий. В кабинете математики на четвертом этаже прорвало трубу отопления. Воду обнаружил сторож, он же сообщил руководству учреждения.

Специальная комиссия оценила ущерб в 3,5 млн рублей. Из них на ремонтно-восстановительные работы потребуется 2 млн рублей, еще 1,5 млн рублей необходимы для замены испорченной оргтехики, мебели и оборудования.

Источник: Газета Известия