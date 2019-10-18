Занятия школы для молодежи «Шаг к успеху» пройдут в Твери

18 октября 2019     16
Занятия школы для молодежи «Шаг к успеху» пройдут в Твери

В Твери 24-25 октября пройдет традиционная школа актива «Шаг к успеху» в МБУ «Подростково-молодежный центр». Мероприятие представляет собой площадку для генерации творческих идей, создания и продвижения полезных инициатив в сфере реализации молодежной политики на муниципальном уровне.

В программе школы занятия с активными формами обучения по продуктивному мышлению, живому общению, работе в команде, актуализации, разработке и защите инициатив, отвечающих потребностям современной молодежи города, пишут Тверские ведомости. К участию приглашаются школьники и студенты.

Напомним, проект «Хищные дороги» вновь реализуется в Твери. На профилактических мероприятиях молодежь учат, как максимально снизить риск попадания под колеса машины или в ДТП. В этом году проект выиграл президентский грант.

Источник: Газета Известия

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