Западная делегация не нашла фактов притеснения крымских татар

Глава делегации западных стран в Крыму, депутат земельного парламента Норвегии Хендрик Вебер заявил, что публикации в иностранной прессе о притеснении крымских татар не соответствуют действительности. Об этом в четверг, 3 октября, сообщает «РИА Новости».

«Мы не увидели ничего такого, что написано на Западе», — отметил Вебер после визита в крымско-татарские поселения. По его словам, западные СМИ пишут, что российские власти якобы хватают татар на улицах и арестовывают их.

Зарубежная делегация прибыла на полуостров с ознакомительным визитом 29 сентября, в ее состав вошли 22 человека из Норвегии, Бельгии, Голландии, США и Германии.

Накануне в рамках визита состоялась презентация книги Вебера «Наш Крым». Как пояснял депутат, в книге, которая написана на немецком языке, содержатся объективные материалы о «крымской весне» и динамике развития полуострова за последние годы. В перспективе норвежский депутат планировал опубликовать книгу на русском и английском языках.

Гости пробудут в Крыму до 6 октября, целью своего визита они назвали «увидеть, как живут здесь люди, что реально происходит в Крыму». Делегаты начали с посещения Севастополя, также в программе — поездка в Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, международный детский центр «Артек», а также в Евпаторию и Ялту. 3 октября состоялась встреча с главой крымского парламента Владимиром Константиновым.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Тогда за это проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Москва утверждает, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Киев не признает итогов голосования и считает полуостров своей территорией.

Источник: Газета Известия