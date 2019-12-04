Запланированный на 2020 год ремонт дорог начали в Самарской области

4 декабря 2019     20
Запланированный на 2020 год ремонт дорог начали в Самарской области

В Самарской области начали дорожный ремонт, запланированный на 2020 год по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Паспорт проекта предусматривает приведение в нормативное состояние 241 км региональных дорог.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, подрядчики приступили к ремонту 15 участков из 86 включенных в план. На сегодняшний день контракты заключены по большинству из них. Согласно поставленной губернатором региона Дмитрием Азаровым задаче, остальные контракты должны быть подписаны до конца года, пишет НИА «Самара».

По словам министра транспорта и автодорог области Ивана Пивкина, власти рассчитывают, что за зиму подрядчики подготовятся к ремонту, закупят все необходимые материалы, подготовят площадки и рассчитают графики и объемы работ.

В общей сложности в следующем году планируют отремонтировать 241 км дорог, в том числе 183 км региональных дорог, 43 км дорожной сети Самары и 15 км дорожной сети Тольятти.

Источник: Газета Известия

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