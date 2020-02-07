Заподозренный в убийстве ветеранов анестезист из Кирова записал видеообращение

7 февраля 2020     8
Заподозренный в убийстве ветеранов анестезист из Кирова записал видеообращение

Анестезист из Кирова Сергей Вольф, которого интернет-пользователи заподозрили в убийстве пациентов-ветеранов, записал видеообращение. Медбрат утверждает, что к истории на анонимном форуме «Двач» он не имеет отношение и был оклеветан.

Видео поступило в редакцию издания «Подъем» 7 февраля. Вольф признался, что из-за сообщений в Сети его «жизнь резко изменилась», и попросил оставить в покое его и его близких.

«Меня не просто оклеветали в социальных сетях, меня унизили и оскорбили. <…> Я очень люблю свою работу и прошу дать мне возможность спокойно выполнять свои профессиональные обязанности», — сказал он.

Анестезист попросил Следственный комитет «найти и наказать тех, кто оклеветал» его.

Ранее 7 февраля стало известно, что на форуме «Двач» были опубликованы сообщения анонимного пользователя о том, что он убивает ветеранов, отключая их от аппарата искусственной вентиляции легких, и наблюдает за агонией пациентов. К постам автор прикрепил фото с медицинской одеждой и бейджем: «Сергей Владимирович, медицинский брат-анестезист».

Интернет-пользователи пришли к выводу, что посты якобы написал Вольф. В областном минздраве «Известиям» подтвердили, что Кировском областном госпитале для ветеранов войн действительно числится такой сотрудник, однако фактов смерти пациентов в его дежурство не выявлено. Кроме того, размещенная автором поста форма не принадлежит сотрудникам госпиталя.

Проверку инцидента начали МВД Кировской области и Следственный комитет.

Источник: Газета Известия

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