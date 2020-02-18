Запрет на установку батутов продлили в Детском парке Пскова

18 февраля 2020     3
Запрет на установку батутов продлили в Детском парке Пскова

В Пскове продолжит действовать запрет на установку батутов в Детском парке. Заместитель главы администрации города Павел Волков напомнил, что для монтажа таких временных конструкций предусмотрен батутный парк на прибрежной территории у впадения реки Псковы в Великую.

«Если активные участники хотят разместить батуты в каком-то другом месте, можно выйти с инициативой в наше КУМИ, предложить это место для рассмотрения и включения в список. Если никаких ограничений не появится по установке батутов, то будем, конечно, согласовывать», — цитирует Волкова Псковское агентство информации.

Ранее в Пскове началось рейтинговое голосование по выбору объектов для благоустройства. В списке значатся три общественных пространства, которые ранее предложили инициативные группы горожан: парк имени Юрия Гагарина, территория у средней школы № 13 и площадь Ленина.

Источник: Газета Известия

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