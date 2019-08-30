Запуск новой взлетно-посадочной полосы в Шереметьево вновь перенесли

Официальный запуск новой взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево вновь перенесли. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя воздушной гавани.

Новая дата открытия третьей ВПП пока неизвестна. До этого оно планировалось на 1 сентября.

Как ранее уточнял ТАСС со ссылкой на данные Минтранса, ввод в эксплуатацию третьей ВПП в Шереметьево обеспечит рост взлетно-посадочных операций (ВПО) в час с текущих 70 до 100. Как указано на сайте Шереметьево, сейчас количество ВПО составляет 55 операций в час, с вводом ВПП-3 их количество должно увеличиться до 90.

Источник: Лента.Ру